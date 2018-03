Empfehlung - Bad Bentheim bekommt mobile Kita-Räume

gam Bad Bentheim. 32 Krippenplätze im Stadtbereich und 21 Betreuungsplätze in Gildehaus und den Landgemeinden fehlen derzeit in Bad Bentheim. Und auch im Regelbereich – Kinder ab 3 Jahre werden in diesem betreut – gibt es zu wenig Plätze. Bei Beibehaltung der Nachmittagsgruppe im katholischen Kindergarten fehlen in der Stadt sechs Plätze, in Gildehaus und in den Landgemeinden werden bei Auflösung der Nachmittagsgruppe in der Kita Sonnenschein zwölf Plätze benötigt. Die Politik hat nun beschlossen sowohl in Bad Bentheim als auch in Gildehaus mit sogenannten Mobilräumen Abhilfe zu schaffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-bekommt-mobile-kita-raeume-229159.html