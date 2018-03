Empfehlung - Bad Bentheim bald in der NDR-„Nordtour“ zu sehen

Bad Bentheim. Ein Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hat am Donnerstag und Freitag in Bad Bentheim für die Sendung „Nordtour“ gedreht. Dafür hat das Filmteam auch eine Drohne aufsteigen lassen. Sie hat Luftaufnahmen von der Burg Bentheim gemacht. „Wir wollen in unserem Beitrag einen kurzen Einblick geben, was es in Bad Bentheim zu sehen gibt und was man auch hier machen kann“, erklärte Frigge Mehring, NDR-Redakteurin. Gerade die Historie der Stadt stünde dabei im Vordergrund. Als Interviewpartner stand Erbprinz Carl Ferdinand zu Bentheim und Steinfurt vor der Kamera (Foto). Bereits am Donnerstag war das Kamerateam in der Burgstadt unterwegs. „Wir waren im Restaurant ,Mont‘ in der Altstadt und haben uns dort umgeschaut“, berichtet Mehring. Der Beitrag aus Bad Bentheim soll ungefähr fünf Minuten lang sein. Ausgestrahlt werden soll die Sendung „Nordtour“ vermutlich am Sonnabend, 24. März, ab 18 Uhr, im NDR-Fernsehen. „Wer dann nicht einschalten kann oder die Sendung verpasst, der kann sich die Sendung noch ein Jahr lang in der Mediathek ansehen“, erklärt Frigge Mehring. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-bald-in-der-ndr-nordtour-zu-sehen-228439.html