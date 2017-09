Back- und Mühlenfest in Gildehaus

hd Gildehaus. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Gildehaus und Umgebung (VVV) lädt für Sonntag, 24. September, von 11 bis 18 Uhr zum traditionellen Back- und Mühlenfest auf dem Mühlenberg ein. Während des Festes haben sowohl das Backhaus als auch die Ostmühle geöffnet. Besucher haben die Gelegenheit, sich unter fachkundiger Beratung der Freizeitmüller durch die über 260 Jahre alte Ostmühle führen zu lassen.

Im historischen Backhaus aus dem Jahre 1798, das ursprünglich Teil des Hofes Hambeck in Quendorf war, können die Besucher den Freizeitbäckern über die Schulter sehen und frisches Steinofenbrot und leckeren Butterkuchen kaufen, heißt es in der Ankündigung. Die Landfrauen aus Sieringhoek-Bentheim und Westenberg-Achterberg, wollen ihr Können in verschiedenen Bereichen demonstrieren. So werden sie beim Fest spinnen, weben, buttern und basteln. Wie immer steht die Brauchtumspflege bei den Landfrauen dabei im Vordergrund. Die Bastelgruppe präsentiert ihre mit viel Liebe hergestellten Artikel. Daneben sorgt der Einsatz der Apfelpresse für leckeren Apfelsaft, Kaffee und Kuchen gehören ebenfalls zum Sortiment und auch die knusprigen Kartoffelpfannkuchen sind im Angebot der Landfrauen.

Der NABU-Kreisverein wird mit einem Infomobil vor Ort sein. Außerdem wird ein Luftballonwettbewerb für die Kinder organisiert. Für die fünf am weitesten fliegenden Luftballons gibt es Preise in Form von Gutscheinen. Die Gewinner werden während des Gildehauser Weihnachtsmarktes am 9. Dezember auf dem Mühlenberg bekannt gegeben.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt nach Aussage des VVV-Vorsitzenden Hans-Günther Benz die Polizeikapelle Twente.

Die Teilnehmer, insbesondere die Landfrauen mit ihren zahlreichen Aktivitäten und der VVV Gildehaus, hoffen – wie beim Dorffest – auf eine gute Resonanz. Davon lebt Benz zufolge die Dorfgemeinschaft.