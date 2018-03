Bachs Musik weist in Gildehaus über Golgatha hinaus

Der Bentheimer Kammerchor führte am Wochenende die Johannes-Passion in Gildehaus auf. Die zwei Stunden und zehn Minuten lange Aufführung berührte die Besucher. Am Sonntag, 18. März, sind Teile der Passion in Enschede zu hören.