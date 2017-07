Autofahrer bei Unfall in Gildehaus schwer verletzt

gn Gildehaus. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag ist auf der Kreisstraße 10 ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 20-jähriger Fahrer mit einem Radlader eine Zuwegung in Richtung der Straße „Im Sieringhoek“. Dort missachtete er die Vorfahrt eines BMW. Als der Radlader auf die Fahrbahn fuhr, lenkte der Autofahrer nach rechts und geriet dort in einen Graben. Dabei zog sich der 39-jährige Fahrer er schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

