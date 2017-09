Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

gn Gildehaus. Mit schweren Verletzungen ist am Freitagmorgen der 71-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne in die Euregioklinik eingeliefert worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann auf dem Isterberger Weg in Gildehaus in Richtung Baumwollstraße unterwegs. Beim Überqueren der Straße Nordhorner Weg sah der Porschefahrer nicht den von rechts kommenden 46-jährigen Fahrer eines VW Passat. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Porsche zunächst auf die Seite kippte und anschließend am Straßenrand auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der VW Passat kam durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und vor einem Maisfeld zum stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Fahrer des VW Passat wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 42.000 Euro.

