Auto schleudert in Gildehaus in Graben

hi Gildehaus. Nach einem Fahrfehler landete am Dienstagabend der Citroën eines 45-Jährigen bei Gildehaus in einem Graben. Nach Polizeiangaben kam der Autofahrer in einer Rechtskurve zunächst von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Wagen ins Schleudern. Der Citroën kam in einem Graben zum Stillstand. Der 45-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, er ist in ein Krankenhaus nach Gronau gebracht worden. Vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr Gildehaus war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden am Auto wird von der Polizei auf ca. 6000 Euro geschätzt.

