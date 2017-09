Auto beschädigt Bogen zum Stadtschützenfest

ab Bad Bentheim. Der Festbogen, den die Bogengemeinschaft „Königsallee“ zum Stadtschützenfest Bad Bentheim vor der OLB-Filiale an der Bahnhofstraße aufgestellt hatte, ist in der Nacht zu Sonnabend schwer beschädigt worden.

Die Bogengemeinschaft hatte die Baustelle der Bahnunterführung zum Thema genommen und einen Offizier vor einem vergrößerten Bild der Baustelle aufgestellt, der sich fragt: Führt der Männerumzug zum Königsschießen am Bad unter oder über die Bahngleise? Zwei von einem Künstler hergestellte Figuren tragen ein entsprechendes Schild mit der Aufschrift „Drunter“ und „Drüber“.

In der Nacht zu Sonnabend sei vermutlich ein Auto auf den Rasen vor der OLB gefahren, berichtete Johannes Thier am Sonnabend im Namen der Bogengemeinschaft. „Dabei wurde eine Figur zu Boden gebracht und hat das Gesamtbild zerstört“, teilte er den GN mit. Die Mitglieder der Bogengemeinschaft seien erschüttert und hätten bei der Polizei Anzeige erstattet. „Schade, dass nach einem wunderschönen Stadtschützenfest so etwas passieren muss“, bedauert Johannes Thier.