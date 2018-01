Ausstellung „Johann und ich“ kommt nach Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Die Ausstellung „Johann und ich“ wird am Sonnabend, 20. Januar, um 16 Uhr in der Galerie „haus34A“ an der Ochtruper Straße eröffnet. Zu sehen sind Arbeiten von Remco Dikken und Johan van der Veen. Die Werke der Künstler sind sehr unterschiedlich in Form und Wesen, aber sie haben auch Überschneidungen in ihrem Umgang mit den Motiven. „Den Arbeiten der beiden wohnt ein gewisser Hauch von Nostalgie und Melancholie inne“, heißt es in einer Mitteilung.

Johan van der Veen (geboren 1950) arbeitet mit verschiedenen Medien und Materialien. Seine Arbeiten zeigen in Form von Objekten, Zeichnungen und Fotografien Phänomene wie Schwerkraft, Zeit, Distanz, Optik, Perspektive sowie die Kulturphänomene Sprache und Religion. Solche ernsten Themen werden nicht streng, sondern eher spielerisch und assoziativ, mit Humor und Leichtigkeit umgesetzt, heißt es weiter.

Remco Dikken (geboren 1981) benutzt oft ältere Fotos als Ausgangsmaterial. Dadurch, dass verfremdende Elemente oder Texte hinzugefügt werden, oder auch zum Beispiel nur ein Gesichtsausdruck geändert wird, entstehen neue Bedeutungsebenen. Ein Hauch von schwarzem Humor ist dabei oft zu erkennen.

Remco Dikken und Johan van der Veen sind nicht nur Künstler, sondern auch beschäftigt mit der Entwicklung und Organisation von Ausstellungen für Kunstinstitutionen. Sie waren zum Beispiel für AkkuH, eine Kunstinstitution in Hengelo, tätig. Speziell für die Ausstellung in Bentheim haben die beiden Künstler eine wandfüllende Installation geschaffen, die sich aus Arbeiten und Fundstücken aufbaut. Die Ausstellung „Johann und ich“ kann sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden.