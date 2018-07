Empfehlung - Ausstellung in Erinnerung an Zahnarzt Fritz Rogge

Bad Bentheim Bis zu seinem 80. Lebensjahr war er nicht aus seiner Praxis wegzudenken: Zahnarzt Fritz Rogge arbeitete nicht nur in seiner Praxis am Paulinenweg 5 in Bad Bentheim , sondern lebte dort auch seine Berufung aus. „Die Zahnheilkunde und seine Patienten waren sein Leben“, sagte sein Schwiegersohn Peter Hopp im Gespräch mit den GN. Anfang der 90er-Jahre gab er die Praxis auf, 1994 starb er nach kurzer schwerer Krankheit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ausstellung-in-erinnerung-an-zahnarzt-fritz-rogge-244745.html