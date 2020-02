Empfehlung - Ausstellung Brennikes Bilderwelten in Bentheimer Atelier

Bad Bentheim Am Freitag, 6. März, eröffnet das Bentheimer Atelier an der Wilhelmstraße 28 in Bad Bentheim um 19 Uhr mit einer Vernissage die Ausstellung: Brennikes Bilderwelten. Gezeigt werden Werke aus den letzten drei Schaffensjahren der in Borken lebenden Künstlerin Judith Maria Brennike. Brennike, Jahrgang 1962, erarbeitete sich in den vergangenen Jahren mit großer Leidenschaft autodidaktisch einen eigenen Weg zur Kunst. Ihre figurativen, stimmungsvollen Bilder, vornehmlich Ölgemälde, handeln von den Fehlbarkeiten des Lebens, sind meist Karikaturen des Leidens, nicht selten mit einer guten Portion Sarkasmus gewürzt. Und dennoch sind sie fast immer ernst, haben symbolische Züge und neigen zur Surrealität. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ausstellung-brennikes-bilderwelten-in-bentheimer-atelier-345931.html