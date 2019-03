Aussteller für den „Kunstmarkt im Schlosspark“ gesucht

Bad Bentheim „Das Veranstaltungsareal liegt direkt unterhalb der Burg Bentheim und bietet den Ausstellern großzügige Veranstaltungsflächen“, kündigen die Veranstalter an. „Insbesondere Aussteller mit Skulpturen und schweren Exponaten haben mehr Platz als bisher.“ Alle Stände sollen für den Besucher nahezu barrierefrei zu erreichen sein. Der Park soll in einen Marktplatz für die Kunst verwandelt werden mit dem dazu passenden Musik- und Gastronomieangebot. Demnächst auf der Burg Bentheim anstehende Bauarbeiten haben den Umzug in den Schlosspark erforderlich gemacht, den die Organisatoren auch als Chance sehen, um Neues auszuprobieren.

Die Touristinformation als Veranstalter erwartet Kunst aller Art von rund 50 Ausstellern. „Eine vierköpfige Jury Bad Bentheimer Kunstkenner hat bereits Mitte März über die eingereichten Bewerbungen entschieden“, berichten die Organisatoren. „Die erste Auswahl ergibt ein breites Spektrum von Teilnehmern, die Skulpturen, Plastiken, Malerei, Fotografien oder auch Schmuck anzubieten haben.“ Die verwendeten Materialien reichen von Glas, Holz, Stein, Ton bis hin zu Metall oder Papier. Neben bereits bekannten Ausstellern, die sich über die Jahre ein Stammpublikum erarbeitet haben und deren neuesten Ausstellungsstücke begutachtet werden können, wird auch immer eine Reihe von neuen Ausstellern zugelassen. „Es werden auch noch einige wenige Plätze an Künstler mit Malerei und Skulpturen vergeben“, teilt die Touristinformation mit. Bis Mitte April werden noch Anmeldungen entgegengenommen.

Einige Künstler zeigen nicht nur ihre Werke, sondern lassen sich beim Entstehen neuer Arbeiten über die Schulter schauen und erklären, was sie machen. Geöffnet ist der Bad Bentheimer Kunstmarkt am 25. und 26. Mai jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen über gibt es in der Touristinformation Bad Bentheim. Anmeldeunterlagen stehen unter www.badbentheim.de zum Download bereit.