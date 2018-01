Ausrede bei Verkehrskontrolle fliegt schnell auf

Erfolgloser Täuschungsversuch eines 37-jährigen Italieners: Weil er ohne Führerschein in eine Kontrolle der Bundespolizei an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim geriet, gab er die Personalien seines Bruders an. Dieser hat aber auch keine Fahrerlaubnis.