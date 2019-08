Ausgebüxter Hund in Gildehaus fährt mit Polizei nach Hause

Gildehaus Einer Streife der Bundespolizei fiel am Mittwochmorgen in Gildehaus ein junger Hund auf, der herrenlos im Zickzack auf der Hengeloer Straße umherlief. Einige Autos mussten abbremsen und dem Tier ausweichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Darum stoppten die Beamten ihren Dienstwagen und es gelang ihnen, den Hund herbeizurufen und ins Auto zu holen. Durch einen hilfsbereiten Tierarzt konnte über die Transpondernummer des Chips schnell der Besitzer des rund eineinhalb Jahre alten Hundes herausgefunden werden. Da es für die Polizisten keinen großen Umweg bedeutete, brachten sie den von zu Hause davongelaufen Hund zum Besitzer zurück.