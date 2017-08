Aufzug am Bentheimer Bahnhof: De Ridder von Bahn enttäuscht

gn Bad Bentheim. Die Verzögerung bei der Fertigstellung des Aufzugs am Bad Bentheimer Bahnhof bleibt ein Thema. Der Fahrstuhl soll im September fertiggestellt werden. Über ein Jahr lang war er dann nicht nutzbar. Nun hat sich Dr. Daniel De Ridder zu dem Thema zu Wort gemeldet. „Als ich mich Ende März mit einem Brief zur Situation am Bahnhof Bad Bentheim an die Deutsche Bahn wandte, erhielt ich zwei Wochen später zwar keine befriedigende, aber eine doch hinnehmbare Antwort von der Deutschen Bahn. Dort versicherte man mir, dass innerhalb von weniger als drei Monaten die Aufzüge funktionsfähig und einsatzbereit zur Verfügung stehen würden. Jetzt haben wir Mitte August und es hat sich immer noch nichts getan. Mein Verständnis und meine Geduld werden doch arg strapaziert“, zeigt sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder vom Verhalten der Deutschen Bahn enttäuscht.

„Problembahnhof“

Ende März hatte sich De Ridder mit einigen ihrer Fraktionskollegen an die DB gewandt, um auf die unbefriedigende Situation auf der Strecke Berlin-Amsterdam aufmerksam zu machen. Mitte April antwortete die Deutsche Bahn und teilte die Gründe für die Bauverzögerungen am Bahnhof Bad Bentheim mit. Aufgrund der Sanierungen am Trogbauwerk der Bundesstraße 403, käme es zu Verzögerungen beim Einbau der Aufzüge, man benötige aber noch Zeit bis Juli 2017 für die Fertigstellung und Inbetriebnahme.

„Der Bahnhof Bad Bentheim entwickelt sich dank der Deutschen Bahn immer weiter zu einem Problembahnhof – sehr zu Lasten der Reisenden. Jetzt muss die DB endlich liefern, nachdem dem Bahnhof in Bad Bentheim längst unfreiwillig eine schlechte Presse beschert wurde“, fordert De Ridder von der Deutschen Bahn.

De Ridder wandte sich daher erneut mit einem Brief an die Deutsche Bahn und wollte von ihr wissen, welche Priorität die DB dem Bahnhof Bad Bentheim einräumt und wann nun – nach den vertröstenden Worten aus dem jüngsten Schreiben – tatsächlich mit der Fertigstellung der Aufzüge zu rechnen ist. „Die Deutsche Bahn sollte nun einen realistischen Zeitpunkt nennen, denn die Situation vor Ort ist für die Reisenden in Bad Bentheim nicht länger hinnehmbar“, fordert De Ridder.