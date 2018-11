Aufwändige Reparatur nach Wasserrohrbruch

Bad Bentheim/Gildehaus Mit schwerem Gerät ist ein Tiefbauunternehmen aus Ochtrup am Samstagabend nach Bad Bentheim ausgerückt. Dort war gegen 16 Uhr am Alten Postweg zwischen Bad Bentheim und Gildehaus eine Hauptwasserleitung geplatzt. Große Mengen Wasser sprudelten aus dem Grünstreifen neben der Straße.

Das Leck legte zeitweise mehrere Siedlungen in beiden Orten trocken. In anderen Haushalten schwankte der Druck des Wassers. Mitarbeiter des Trink- und Abwasserverbands konnten durch Umleitungen im Rohrsystem sicherstellen, dass gegen 18 Uhr in fast allen vom Schaden betroffenen Haushalten wieder Wasser floss.

Straße bis zu 30 Zentimeter unterspült

Nicht ganz so einfach hingegen ließ sich das Leck abdichten. Das Rohr mit einem Durchmesser von 25 Zentimeter verläuft in etwa einem bis anderthalb Meter Tiefe mittig unter der Fahrbahn. Die Tiefbauer schnitten deshalb die Asphaltdecke der inzwischen für den Verkehr voll gesperrten Straße auf einer Fläche von 50 bis 70 Quadratmetern auf, um mit zwei Baggern an das Rohr zu gelangen.

Nach ersten Schätzungen dürften sich die Reparaturarbeiten bis in den Sonntagmorgen ziehen. Der Grund für den Rohrbruch ist noch nicht bekannt. Das Ausmaß des Schadens dürfte beträchtlich sein: Die Fahrbahn ist durch das sprudelnde Wasser rund um das geplatzte Rohr auf etwa 20 bis 30 Zentimeter unterspült worden.