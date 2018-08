Auf 12.000 neuen Pflastersteinen zur Burg

Die Pflasterarbeiten an der Auffahrt zur Burg Bentheim sollen in dieser Woche abgeschlossen sein, dann muss noch verfugt werden. Das Besondere an der Baustelle: Jeder der rund 12.000 Karbonquarzit-Steine musste einzeln eingesetzt und angepasst werden.