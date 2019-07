Empfehlung - Auch das 29. Oldtimertreffen ist ein Publikumsmagnet

Bad Bentheim Zum 29. Mal ist der Bad Bentheimer Kurpark am Sonntag Schauplatz eines der größten und schönsten Oldtimertreffen der näheren Umgebung gewesen. Etwa 200 Autos aus knapp hundert Jahren Automobilgeschichte – beginnend in den 1920er-Jahren – wurden von ihren Eigentümern präsentiert. Ein gutes Drittel der Teilnehmer reiste aus den Niederlanden an. Unter den deutschen Kennzeichen waren insbesondere die Grafschaft Bentheim (NOH), das Emsland (EL), und die münsterländischen Nachbarkreise Steinfurt (BF und ST) sowie Warendorf (WAF) vertreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/auch-das-29-oldtimertreffen-ist-ein-publikumsmagnet-307700.html