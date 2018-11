Empfehlung - Arbeitskreis Zuwanderung Bentheim löst Sachspendenlager auf

Bad Bentheim Regale voller Töpfe, säckeweise Bettwäsche und Kisten über Kisten mit Geschirr: Der Arbeitskreis Zuwanderung löst sein Sachspendenlager in der ehemaligen Firma Diekel, Suddendorfer Straße 18, in Bad Bentheim auf. Egal ob Flüchtling oder nicht: Bedürftige sind eingeladen, an den kommenden zwei Samstagen, 17. und 24. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr, brauchbare Haushaltsgegenstände und Kleidung mitzunehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/arbeitskreis-zuwanderung-bentheim-loest-sachspendenlager-auf-266097.html