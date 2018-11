Empfehlung - Arbeiten für Busbahnhof in Bardel gestartet

Bardel Wenn am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel der Unterricht zu Ende geht und die Schüler frei haben, dann wird es eng auf dem Platz vor dem Schulgebäude. Dicht an dicht stehen dann die Busse, mit denen die meisten der rund 700 Schüler täglich unterwegs sind. Die Busse parken auf durch gelbe Linien und Nummern gekennzeichneten Flächen. Zwischen den an- und abfahrenden Bussen müssen sich die Schüler derzeit den Weg bahnen. Das ist aus Sicht der Schulstiftung des zuständigen Bistums Osnabrück kein haltbarer Zustand mehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/arbeiten-fuer-busbahnhof-in-bardel-gestartet-268347.html