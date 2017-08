Arbeiten auf B 403: A31-Zufahrt Ochtrup ab Montag gesperrt

gam Bad Bentheim/Ochtrup. Die B 403, die Bad Bentheim und Ochtrup miteinander verbindet, bekommt ab Montag, 14. August, in Höhe der Autobahnanschlussstelle Ochtrup-Nord eine neue Asphaltdecke. Aus diesem Grund wird die Autobahnab- und zufahrt an dieser Stelle für die Zeit der Arbeiten nicht möglich sein. „Etwa 50 Meter vor der Auffahrt in Richtung Westen beginnen wir mit den Arbeiten und werden dann über eine Strecke von insgesamt 800 Meter die Decke sanieren“, sagte Thomas Hörst von der Regionalniederlassung Münsterland des Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen auf GN-Anfrage. „Wenn das Wetter uns nicht bremst, werden wir bis Dienstag, 29. August, fertig sein“, sagte er. Eine Umleitung wird zur Autobahnanschlussstelle Gronau/Ochtrup ausgeschildert.

Auf der B 403 wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Dazu wird eine Ampelanlage aufgebaut, damit beide Fahrtrichtungen genutzt werden können. Die Bedarfsumleitungsstrecke 39, die etwa bei Vollsperrungen nach schweren Unfällen genutzt wird, wird für die Zeit der Arbeiten über die B403 über Schüttorf zur Anschlussstelle Schüttorf-Ost verlegt. Normalerweise wird der Verkehr in Ochtrup-Nord bei dieser Umgehung auf die Autobahn gelenkt.