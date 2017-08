Empfehlung - Arbeiten am Gildehauser Bahnhof verzögern sich

gamGildehaus. Die Bauarbeiter an der Bushaltestelle am Bahnhof Gildehaus arbeiten immer noch. Eigentlich sollte die Haltestelle zum Schulbeginn barrierefrei sein. „Aufgrund der Wetterlage verzögern sich die Arbeiten“, sagt Bauleiter Jocelyn Haste auf GN-Anfrage. Der Hauptteil der Bauarbeiten soll so schnell wie möglich fertiggestellt werden, damit die Busse direkt an der Haltestelle abfahren können. Aktuell gibt es eine Ausweichhaltestelle in der Nähe. Die Station soll komplett barrierefrei werden. Aus Bentheim kommend in Fahrtrichtung Gildehaus sollen Busse nach Abschluss der Arbeiten auf der Landstraße 39 halten. „Auf der Verkehrsinsel soll ein neuer, gemeinsamer Fahrgastunterstand für beide Fahrtrichtungen aufgestellt werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/arbeiten-am-gildehauser-bahnhof-verzoegern-sich-202456.html