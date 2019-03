Anwärter für die „Bentheimer Bürste“ am Samstag gesucht

Bad Bentheim Der Wortwahl Poetry Slam startet in sein zehntes Jahr. Große Veranstaltungen, wie das Finale der Niedersächsisch/Bremischen U20-Meisterschaften am 7. September und die große Geburtstagsgala am 23. November werfen ihre Schatten voraus. „Wer aber nicht so lange warten möchte, kann bereits am Samstag, 23. März, um 20.15 Uhr zur 38. Wortwahl in den ,Treff 10‘ kommen. Ab Donnerstag wird ein dreitägiger Slam-Workshop unter der Leitung von Jessy James LaFleur stattfinden“, teilen die Veranstalter mit.

„Jessy James LaFleur ist Nomadin aus Überzeugung und bewandert als Spoken-Word-Künstlerin und Rapperin die Millionen Pfade dieser Welt seit mehr als 14 Jahren“, heißt es in der Ankündigung weiter. In Aachen geboren, in Belgien aufgewachsen, hat sie ihre Musik und Poesie bereits in mehr als 15 Ländern und in drei verschiedenen Sprachen (Deutsch/Französisch/Englisch) auf die Bühne gebracht.

Wer Lust hat noch mitzumachen, kann sich unter E-Mail Thomas.fueser@ujh-bentheim.de anmelden.

Die Ergebnisse werden dann am 23. März im Kampf um die legendäre „Bentheimer Bürste“ präsentiert. Durch den Abend führt wie immer frech und kompetent der dreifache Landesmeister Florian Wintels. Tickets gibt es für 4 Euro ermäßigt und 6 Euro.