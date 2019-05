Anmeldungen für Volker-Pannen-Cup in Bad Bentheim

Bad Bentheim Am Freitag, 24. Mai, um 17 Uhr treffen sich die Hobbykicker zu dem kleinen, schon traditionellen Fußballturnier auf dem Bolzplatz am Alten Postweg in Bad Bentheim, der von einigen Hobbykickern „Volker-Pannen-Arena“ genannt wird.

Die Mannschaften spielen mit vier Feldspielern und einem Torwart. Als Preis lockt ein 2014 vom Bürgermeister Dr. Volker Pannen gestifteter Wanderpokal, der 2018 an das Team Thunder II aus dem Jugendhaus Bad Bentheim, eine Mannschaft aus jungen Flüchtlingen, ging. Weitere Gewinner bis heute waren 2014 die Konzertinitiative „Alternation“, 2015 die Auszubildenden der Daimler Benz-AG aus Düsseldorf, die im Rahmen von firmeninternen Projekttagen auf dem Bolzplatz einen Grillplatz angelegt haben, 2016 „Extrem unnötig“, ein Freundeskreis aus Schüttorf um Phillip Steenweg und 2017 „Die Dritte“ aus Gildehaus.

Der Turnierleiter Erhard Kreth von der SPD Bad Bentheim hofft, „dass alle bisherigen Sieger wieder ein Auge auf den Pokal geworfen haben und ihn wieder für ein Jahr mit nach Hause nehmen möchten“. Erste Voranmeldungen liegen schon vor. Weitere interessierte Mannschaften sollten möglichst bis Sonnabend, 18. Mai, ihre Teilnahmen anmelden.

Bei gutem Wetter wird das Turnier mit Grillwürstchen und bei kühlen Getränken in einem gemütlichen Abend abgerundet. Dabei besteht auch die Möglichkeit, mit den Vorstands- und Ratsmitgliedern der Bad Bentheimer SPD sowie mit dem Bürgermeister und Landratskandidaten Dr. Volker Pannen persönlich ins Gespräch zu kommen. Interessierte Kicker (maximal zehn bis zwölf Mannschaften) melden sich beim SPD-Ortsverein Bad Bentheim, Johann Bardenhorst, unter Telefon 0151 67004494 oder per E-Mail an Johannbardenhorst@googlemail.com.