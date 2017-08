Empfehlung - Anmelden für Bentheimer Poetry-Slam-Workshop

gn Bad Bentheim. Auch in diesem Jahr bieten das Unabhängige Jugendhaus und das Burg-Gymnasium Bad Bentheim von Donnerstag, 31. August, bis Sonnabend, 2. September, wieder einen mehrtägigen Workshop für Jugendliche aus der Region zum Thema „Poetry Slam“ an. Diesmal beteiligen sich Schüler aus Ochtrup, Schüttorf, Samern, Bad Bentheim, Nordhorn, Emlichheim, Laar und Hoogstede. Einige wenige Plätze sind noch frei, sodass sich Interessierte bis Montag, 28. August anmelden können, kündigen die Veranstalter an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/anmelden-fuer-bentheimer-poetry-slam-workshop-205038.html