Empfehlung - Amateurfunker-Treffen startet heute in Bad Bentheim

Bad Bentheim Das Funken: Mit Empfangsgerät und Antenne unbekannte Funkpartner auf der ganzen Welt erreichen – zu Zeiten von SMS, WhatsApp und E-Mail vermeintlich überflüssig. Doch der Schein trügt. Für Flugzeuge, den Rundfunk, das Fernsehen und das Militär ist der Funkverkehr nach wie vor gefragt. Doch auch in Bad Bentheim hat das Amateurfunken seine Traditionen: Seit 1969 treffen sich Funkfreunde in der Stadt, um das Wiedersehen mit Gleichgesinnten zu feiern. Auch an diesem Wochenende treffen sich rund 2.000 lizensierte Amateurfunker aus Deutschland und den Niederlanden, um zusammen am „Deutsch-Niederländischen-Amateur-Treffen“, kurz DNAT, teilzunehmen. Einige campieren dabei in Wohnwägen und Zelten auf verschiedenen Campingplätzen in der Region und essen, reden und funken gemeinsam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/amateurfunker-treffen-startet-heute-in-bad-bentheim-314686.html