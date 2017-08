Empfehlung - Am Sonntag erste Gratisführung im Wacholderhain

Bardel. Das Gebiet unterscheidet sich deutlich von dem Naturschutzgebiet in Tillenberge und soll den Teilnehmern des Rundgangs viele interessante Einblicke in die alte Kulturlandschaft bieten. Die Rundgänge in Bardel werden durch das Engagement des Projektes „Wege zur Vielfalt – Lebensadern auf Sand“ des Landkreises ermöglicht. Start der etwa zweistündigen Führung ist um 14.30 Uhr der Parkplatz an der Kirche des Franziskanerklosters. Eine Anmeldung für die Führung ist nicht erforderlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/am-sonntag-erste-gratisfuehrung-im-wacholderhain-204659.html