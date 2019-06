Am Sonntag erklingt die neue Orgel erstmals in Bentheim

Zahllose Einzelteile wurden zusammengefügt, Orgelpfeifen gereinigt und historsiche Bodendielen geschrubbt – nun ist der Einbau der Orgel in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Bad Bentheim abgeschlossen. Am Sonntag wird sie eingeweiht.