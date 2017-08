Empfehlung - Alle Gildehauser Müller auf Sandstein verewigt

Gildehaus. Alle ehemaligen und aktuellen ehrenamtlichen Müller der Gildehauser Ostmühle seit 1986 sind jetzt auf einer Sandsteintafel verewigt. Diese ist seit Kurzem im ersten Stock der Mühle an der Wand zu bestaunen. Die Idee dazu schwirrte in den Köpfen der Müller schon seit einigen Jahren herum. „Auch die Denkmalbehörde des Landkreises war immer dafür“, sagte Müller Jan Höötmann. Aus Zeitgründen hatte es jedoch bislang nicht geklappt. „Wir haben dann gefragt, ob wir das nicht selbst in die Hand nehmen sollen“ erzählt Höötmann. Gesagt, getan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/alle-gildehauser-mueller-auf-sandstein-verewigt-202213.html