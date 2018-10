Allan Taylor begeistert wieder sein Publikum in Gildehaus

In Rainer Tibbes verdienstvoller Veranstaltungsreihe „Konzert im Museum“ war Allan Taylor im Mai 2016 einer der Ersten, die das Publikum begeisterten. Am Freitagabend war der Brite erneut in Gildehaus zu Gast – diesmal in der reformierten Kirche.