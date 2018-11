Empfehlung - Alarm in Bad Bentheim: Feuerwehr rückt zu Übung aus

Bad Bentheim Gegen 18.20 Uhr sind die Freiwillige Feuerwehr Bad Bentheim und das Deutsche Rote Kreuz am Dienstag in die Franziskusstraße ausgerückt. Der Einsatz in einer ehemaligen Tischlerei entpuppte sich vor Ort als Übung. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in sechs Fahrzeugen vor Ort. In Dunkelheit und Schneeregen standen sie unter anderem vor der Herausforderung, in der engen Straße die Hubrettungsbühne einzusetzen. Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 19.15 Uhr war die Übung bereits wieder beendet. sb(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/alarm-in-bad-bentheim-feuerwehr-rueckt-zu-uebung-aus-267352.html