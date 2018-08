Aktuelle Ausstellung endet im Otto-Pankok-Museum

Gildehaus Die laufende Ausstellung mit Bildern von Grafschafter Sammlern im Otto-Pankok-Museum in Gildehaus endet am Sonntag, 12. August. Nach einer Umbauphase eröffnet dann die neue Ausstellung unter anderem mit Bildern zu „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry am 24. August um 19 Uhr.

Die jetzt endende Ausstellung zeigt Bilder aus unterschiedlichsten Epochen. Besonders erwähnenswert ist, dass ein Ölgemälde des deutsch-russischen Malers Eugen Dücker (1841 bis 1916), eine ungewöhnliche Ansicht der Burg Bentheim, hiermit letztmalig direkt in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird. Der Bauverein Bad Bentheim hatte vor Jahren dieses Bild erworben und zeigt es normalerweise in seiner Geschäftsstelle. Für die laufende Ausstellung war es an das Otto-Pankok-Museum ausgeliehen worden. Eugen Dücker war Lehrer an der Düsseldorfer Akademie – so wie später Otto Pankok – unter anderem von Otto Modersohn.

Das Museum, Neuer Weg, ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.