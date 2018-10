Empfehlung - Aktion „Heimspiel“ holt Geflüchtete in den SV Bad Bentheim

Bad Bentheim „Es war sehr schwer für mich, wegen der Sprache“, beschreibt Mohammad Alkaddah seine ersten Besuche beim Probetraining des Sportvereins. „Jetzt ist es besser“, sagt er. Mittlerweile ist der 20-Jährige festes Mitglied der vierten Mannschaft des SV Bad Bentheim. Sein Spielerpass ist bereits beantragt, sobald er ihn hat, darf er auch an regulären Pflichtspielen teilnehmen. In seiner Heimat Syrien hat er keinen Sport gemacht, geschweige denn Fußball gespielt, erzählt er. Das änderte sich mit dem Angebot des SV. Gleiches gilt für seinen jüngeren Bruder Abdulmola, der mittlerweile in der A-Jugend spielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/aktion-heimspiel-holt-gefluechtete-in-den-sv-bad-bentheim-258795.html