Empfehlung - Änderungsbedarf beim Programm „Jung kauft Alt“

Bad Bentheim. Am Programm „Jung kauft Alt“ der Stadt Bad Bentheim sind Anpassungen notwendig, wenn nachhaltige Effekte erzielt werden sollen. Zu diesem Ergebnis kommt, in wenigen Worten zusammengefasst, Janine Constant vom Dortmunder Büro Schulte Stadt- und Raumentwicklung (SSR). Das Unternehmen wurde in Zusammenhang mit der Auftragsvergabe für die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes (die GN berichteten) damit beauftragt, eine kritische Analyse von „Jung kauft Alt“ vorzunehmen. Am Montagabend stellte sie diese im Bauausschuss vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/aenderungsbedarf-beim-programm-jung-kauft-alt-203271.html