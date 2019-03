Empfehlung - Aeham Ahmads Konzert klingt nach

Gildehaus Der Schmerz holt ihn immer wieder ein, doch Aeham Ahmad will nicht aufgeben. Wenn er am Klavier sitzt und spielt, spiegelt sich dieser Schmerz in seinem Gesicht wieder. Ahmad erzählt vom Krieg in Syrien, von den Schrecken der Zerstörung und den vielen Menschen, die auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrinken. Die Ursache des Krieges sei nicht religiös und auch kein Bürgerkrieg, erklärte er. Ahmads Autobiografie „Und die Vögel werden singen“ wurde mittlerweile in fünf Sprachen übersetzt. Initiatorin für das Benefizkonzert in Gildehaus zugunsten der Rettungsorganisation „Sea-Watch“ war Friedhild Füser, die im letzten Herbst ein Konzert des Künstlers in Borken besucht hat. Unterstützt wurde sie von Hanna Vos und Berthold Leusmann (Arbeitskreis Zuwanderung), Dr. Thomas Füser vom Kulturforum sowie Pastor Gerhard Kortmann, der die Gildehauser Kirche für das Konzert zur Verfügung stellte. Die Mitglieder des ehrenamtlichen Organisationsteams brachten sich auch am Sonntag im Konzert ein, wo sie Passagen aus Ahmads Buch vorlasen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/aeham-ahmads-konzert-klingt-nach-287544.html