Empfehlung - Adventskalender des Lions Club wieder erhältlich

Bad Bentheim Der Adventskalender des Lions Clubs Grafschaft Bentheim ist wieder im Handel erhältich. Das berichtete der Präsident des Lions Clubs, Thorsten Hopp am Montag in Bad Bentheim. Den Käufern ist klar: Hinter fast jedem Törchen wartet ein möglicher Gewinn und gleichzeitig wird mit dem Erlös Gutes getan. In diesem Jahr unterstützt der Lions Club Grafschaft Bentheim zwei Projekte: Die Organisation MoKu, die Senioren und behinderten Menschen den Besuch kultureller Veranstaltungen ermöglicht und sie ins Theater, zu Konzerten oder zur Freilichtbühne mitnimmt, und die Typisierungsaktion der Berufsbildenden Schulen in Nordhorn (BBS). Seit Jahren beteiligen sich die jungen Erwachsenen am Kampf gegen Blutkrebs und geben ihre genetischen Daten an die DKMS weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/adventskalender-des-lions-club-wieder-erhaeltlich--264833.html