Achterberger Dorfgemeinschaftshaus ist fertig saniert

Nach langer Bauphase sind die Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Achterberg jetzt abgeschlossen. Ein Großteil der Arbeiten wurde in Eigenleistung von Ehrenamtlichen erbracht. Am 22. September wird es einen „Tag der offenen Tür“ geben.