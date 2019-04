Empfehlung - Acht Sandsteine für Gildehauser Ortschaften errichtet

Gildehaus Hagelshoek, Sieringhoek, Westenberg, Waldseite, Achterberg, Bardel, Holt und Haar sowie Gildehaus selbst: An beliebten Rad- und Wanderouten gelegen, zieren neuerdings acht Sandsteinskulpturen den Wegesrand der einzelnen ehemaligen Bauernschaften und des Ortskerns. Initiator hinter den markanten gelben Ortsmarken ist der VVV Gildehaus. „Die Steine sollen die regionale Verbundenheit zwischen den Bauernschaften und dem Dorfkern von Gildehaus würdigen“, sagt VVV-Vorsitzender Hans-Günther Benz im GN-Gespräch. Gleichzeitig solle den Menschen die Handwerkskunst der Steinmetze in Gildehaus, die bis in 12. Jahrhundert zurückreicht, in Erinnerung gerufen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/acht-sandsteine-fuer-gildehauser-ortschaften-errichtet-292443.html