Empfehlung - Abschied nach 40 Jahren in Sieringhoek

Sieringhoek Vier Jahrzehnte lang haben Johann und Ruth Rickhoff in Sieringhoek die Kindertagesstätte, das Dorfgemeinschaftshaus und das Gelände drumherum gehegt und gepflegt – nun tritt das Hausmeister-Ehepaar in den wohlverdienten Ruhestand. Mit einer liebevoll gestalteten Feier an der früheren Wirkungsstätte haben Freunde, Familie und Wegbegleiter den Beiden am Samstagvormittag eine schöne Verabschiedung bereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/abschied-nach-40-jahren-in-sieringhoek-280928.html