Empfehlung - Ab sofort geht es mit dem Bus ins Gewerbegebiet Gildehaus

Westenberg. Der Gewerbepark in Gildehaus ist seit dem 3. April an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angeschlossen. Die Buslinie 804 der Bentheimer Eisenbahn verbindet nun den Bahnhof Bad Bentheim und den Bahnhof Gildehaus mit dem Gewerbepark. Die Linie ist dabei an den Arbeitszeiten eines Großteils der ansässigen Betriebe ausgerichtet. Bei einem Pressetermin stellten Verantwortliche der Stadt Bad Bentheim, des Landkreise und der Bentheimer Eisenbahn das neue Rufbusangebot vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ab-sofort-geht-es-mit-dem-bus-ins-gewerbegebiet-gildehaus-231364.html