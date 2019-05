Ab nächster Woche: Straßenarbeiten in Bad Bentheim

Bad Bentheim Einige Straßenabschnitte werden in Bad Bentheim im Laufe der nächsten Woche „mit einer Oberflächenbehandlung versehen“. Deswegen bittet die Verwaltung, Autofahrer und Anlieger um Rücksichtnahme und erhöhte Aufmerksamkeit.

„Um Risse im Straßenbelag zu schließen, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer der Straßen zu erhöhen, wird auf die Straßen stellenweise oder auch ganzflächig eine Bitumenemulsion aufgebracht und anschließend mit Splitt abgestreut“, teilt die Stadt mit. Das Einwalzen des Splitts in das Bindemittel erfolgt im Anschluss durch den Verkehr. „Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis, dass es während der Sanierungsarbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einer erhöhten Staubentwicklung kommen kann. Gleichzeitig ist durch den verwendeten Rollsplitt erhöhte Aufmerksamkeit geboten“, heißt es in der Mitteilung. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge nicht an der Straße abzustellen. Die Arbeiten werden voraussichtlich eine Woche andauern.

Im Einzelnen sind folgende Straßen betroffen:

Thomas-Mann-Straße,

Am Berghang,

Am Wasserturm,

Am Kathagen,

Schüttorfer Straße,

Ernst-Buermeyer-Straße.

Darüber hinaus sind in den Außenbereichen folgende Straßen betroffen:

Zum Golfplatz,

Vennweg,

Gut Vennloh,

Gronauer Straße,

Ravenshorster Weg,

In den Kämpen,

Fleuerweg,

Lurmannsweg,

Am Slatt,

Fahlstiege,

Tannenhoek

Bentheimer Straße.

Fragen beantwortet der Servicebetrieb der Stadt Bad Bentheim unter Telefon 05922 904690.