Ab Mai soll eine neue Orgel in Bad Bentheim erklingen

Bad Bentheim Mit seinen frühbarocken Holzschnitzereien bietet der Orgelprospekt in der katholischen Pfarrkirche Bad Bentheim einen eindrucksvollen Anblick. Das Gebilde schmückt das Gotteshaus seit dessen Errichtung Ende des 17. Jahrhunderts, zuvor befand es sich in der Katharinenkirche. Das eigentliche Musikinstrument, das Woche für Woche die Gottesdienste begleitet, liegt hinter dieser historischen Fassade und stammt aus dem Jahr 1953. Doch diese Orgel bereitet der Gemeinde schon seit längerer Zeit große Sorgen. Nun ist ein Ersatz in Aussicht: Darüber informierten am Sonntag bei einer Gemeindeversammlung Pfarrer Hubertus Goldbeck als Vorsitzender des Kirchenvorstands, der stellvertretende Vorsitzende Stephan Jürgens und Organist Heinz-Helmut Wolpers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ab-mai-soll-eine-neue-orgel-in-bad-bentheim-erklingen-286094.html