Empfehlung - Ab 2020: Samstags Trauungen in der Burg Bentheim

Bad Bentheim Viele Paare haben sich bereits in der Burg Bentheim das Ja-Wort gegeben. Ab 2020 geht dies auch an fünf Sonnabenden. Im kommenden Jahr sind dies der 9. Mai, 20. und 27. Juni sowie 12. und 26. September. An diesen Tagen besteht jeweils um 11 und um 12 Uhr die Gelegenheit zur standesamtlichen Trauung. Zudem können Paare dort in der Zeit von Mai bis September an jedem Freitag um 10, 11, 12, 14.30 und 15.30 Uhr heiraten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ab-2020-samstags-trauungen-in-der-burg-bentheim-323201.html