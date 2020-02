/ Lesedauer: ca. 3min 700.000 Euro Investition: Ausbau Klosterstraße startet

Der rund 700.000 Euro teure Ausbau der Klosterstraße am Missionsgymnasium in Bardel startet am Montag, 24. Februar mit einer Woche Verspätung. Die Arbeiten teilen sich in drei Abschnitte die jeweils Teilsperrungen der Straße notwendig machen.