Empfehlung - 70 Jahre Citroën 2CV: Vom hässlichen Entlein zum Kultauto

Gildehaus Bis nach Murmansk haben ihre Enten sie schon gebracht. Rund 3000 Kilometer sind es von Gildehaus in die Hafenstadt auf der russischen Halbinsel Kola. Minus 28 Grad. „Da muss der Wagen gut in Schuss sein und man braucht ein paar Zusatzheizungen“, sagt Frank op de Weegh. Mögen er und sein Bruder Julian bei der Familientour an den Polarkreis auch ein bisschen gefroren haben – wenn sie vom Citroën 2CV sprechen, so die korrekte Modellbezeichnung, dann wird den beiden Mechanikern warm ums Herz. Ihre Leidenschaft haben sie zum Beruf gemacht: Seit 1999 betreiben die beiden Niederländer im Gildehauser Industriegebiet den „Duckservice NL“, nachdem die Werkstatt im heimischen Overdinkel zu klein geworden war. Dort dreht sich alles um die Ente: Reparatur, Restaurierung, An- und Verkauf, Umrüstung auf Erdgas oder Sonderanfertigungen wie eine fünf Meter lange Limo-Ente oder eine Pick-Up-Ente. Als einziger Betrieb in Europa bietet der „Duckservice“ zudem Feuerverzinkungen an. „Die Ente hat nur ein Problem“, erklärt Frank op de Weegh. „Und das ist Rost.“ Irgendwann waren die Brüder die ständige Schweißerei leid. „Wir schweißen nur noch einmal und tauchen die komplette Karosserie dann in ein Zinkbad ein. Das hält für die nächsten 40 Jahre“, sagt Frank op de Weegh.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/70-jahre-citroen-2cv-vom-haesslichen-entlein-zum-kultauto-264145.html