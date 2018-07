Empfehlung - 7. Sommerakademie: Aktivurlaub mit Pinsel und Knüpfel

Bad Bentheim „Die Sommerakademie am Mühlturm ist wie Aktivurlaub.“ Monika von Platen-Nimbs aus Rahden gehört zu den vielen „Wiederholungstätern“, die immer wieder den Weg nach Bad Bentheim finden, um für fünf Tage im Sommer am Mühlturm den Pinsel zu schwingen. „Hier kann ich total abschalten und mich nur noch aufs Malen konzentrieren“, erklärt sie. Und gemalt hat sie an diesem Montag eine Seenlandschaft, wo Wasser und Himmel fließend in einander übergehen. Segellose Schiffe treiben über das spiegelglatte Gewässer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/7-sommerakademie-aktivurlaub-mit-pinsel-und-knuepfel-244100.html