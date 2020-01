Empfehlung - 6611 Euro Spendengelder für das Eylarduswerk in Gildehaus

Gildehaus Das Eylarduswerk in Gildehaus kann sich über eine Spende der Adolf Würth GmbH in Höhe von 6611,55 Euro freuen. Das Geld stammt aus einer Tombola, die der Schraubenhersteller Würth mit Hauptsitz in Künzelsau in Baden-Württemberg regelmäßig bei seinen Hausmessen in den örtlichen Niederlassungen durchführt. Die Erlöse aus der Tombola gehen dann an regional ansässige Organisationen – wie jetzt an der Eylarduswerk.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/6611-euro-spendengelder-fuer-das-eylarduswerk-in-gildehaus-341595.html