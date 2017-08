Empfehlung - 49. Amateurfunkertage in Bad Bentheim eröffnet

Bad Bentheim. Dass ausgerechnet das Klingeln eines Smartphones die Eröffnung der 49. Deutsch-Niederländischen-Amateurfunker-Tage (DNAT) kurzzeitig störte, sorgte am Freitagnachmittag in der Bentheimer Katharinenkirche für ein Schmunzeln auf so manchem Gesicht – war es doch das Handy von Funker Hans Blondeel Timmermann, Präsident der Europäischen Stiftung EUDXF. Die Schwäche moderner Kommunikationsmittel in Krisenfällen zog sich zuvor wie ein roter Faden durch die Reden und Grußworte der Gäste.(...)