46.000 Euro im Kulturbeutel

gn Gildehaus. Statt Zahnbürste und Seife entdeckten Zöllner Geldscheine in einem Kulturbeutel. Insgesamt 46.000 Euro befanden sich in der kleinen Tasche, die Zöllner am Grenzübergang Gildehaus im Auto zweier Männer fanden. Die beiden Insassen des Wagens gaben nach mehrmaligem Befragen an, dass sie 5.475 Euro Bargeld dabei haben. Dieses befand sich in den Hosentaschen des Beifahrers. Bei der weiteren Überprüfung verwickelten sich die Beschuldigten in Widersprüche. Daraufhin entschlossen sich die Ermittler zu einer Intensivkontrolle des Autos. Gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei Bad Bentheim fanden die Zöllner in dem Kulturbeutel im Kofferraum des Wagens mehr als 40.000 Euro. Wegen der fehlenden Anzeige des Bargelds leiteten die Ermittler ein Bußgeldverfahren ein. Da die anschließenden Erklärungsversuche der Reisenden wenig glaubwürdig erschienen, stellten die Zöllner das Geld sicher.

Bargeldbeträge von mehr als 10.000 Euro pro Person sind bei einem Grenzübertritt anzeigepflichtig. Die Reisenden müssen die Herkunft des Geldes nachweisen und den Verwendungszweck angeben. So soll der Umlauf von Schwarzgeld verhindert werden.