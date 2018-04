41-Jähriger schläft hinter dem Steuer auf der Straße ein

gn Gildehaus. Einen schwarzen „Audi TT“ mit niederländischem Nummernschild hat die Polizei am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr am Nordhorner Weg mitten auf der Fahrbahn gefunden. Der 41-jährige Fahrer hatte sein Auto dort abgestellt und war hinter dem Steuer eingeschlafen. Wie die Polizei feststellte, besaß der Mann keinen Führerschein. Darüber hinaus war das Auto nicht zugelassen. Außerdem stand der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss und wurde per Haftbefehl gesucht. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen „Audi TT“ geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu melden.